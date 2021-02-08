توافد المحامين على صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة المحامين بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

شهدت نقابة المحامين فى محافظة دمياط ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ، إقبالا كثيف إلى متوسط من قبل المحامين على مقار الاقتراع لانتخابات نقابة المحامين ، وذلك تحت الإشراف القضائى الكامل لاختيار النقيب و7 الأعضاء و مقعد الشباب .

وتجرى عملية التصويت فى 9 مقار للتصويت موزعة فى 5 دوائر هى : دمياط الجزئية، محكمة كفر سعد، محكمة فارسكور، محكمة الزرقا، محكمة رأس البر.

ويتناف على مقعد النقيب كلا من " ناصر العمري، ياسر ابو هندية، السيد هاشم، يوسف قنديل. وعلى مقعد الشباب، يتتافس محمد جودة، ، محمد صلاح شرف الدين، عبدالحميد الحواوشى، عمرو الحطاب، محمد قراميط، شادى سلامة، أحمد البراوي " .

وفى المركز يتنافس " عصام الهندى، جمال شحاتة، السيد شبارة، ضياء أبو سمرة، لوسى علي، على البيه ".

وفى البندر، يتنافس " محمد بيصار، عمار القبرصلي، لطفى النيجيري، أحمد الكبابجي، محمد اللبان، سامى عبدالعزيز، هانى عبدالناصر، أشرف الرفاعي " .

وفى رأس البر، يتنافس " خالد موسي، عادل الغنام، خالد الحمص" .

وفى كفر سعد، يتنافس " ابراهيم الشناوي، مصطفى الغريب، وسام سلامة، هانى المشد، أحمد الجوجرى، رشاد وهبه، فتحية عبد العظيم، محمود حمدي، هاشم بصرة " .

وفى فارسكور، " المتولى سراج، علاء بشتو " ، وفى الزرقا " أنور السادات، محمد البشبيشي، محمد صلاح، أحمد الشرباصى، ياسر متيريد، أحمد الأشقر " .

ويتم فرز الأصوات عقب الانتهاء من عملية التصويت بنهاية اليوم.



انتخابات المحامين بدمياط



انتخابات نقابة المحامين بدمياط