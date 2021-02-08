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توافد المحامين على صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة المحامين بدمياط

الإثنين، 08 فبراير 2021 12:16 م
توافد المحامين على صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة المحامين بدمياط انتخابات المحامين بدمياط
دمياط - معتز الشربينى

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شهدت نقابة المحامين فى محافظة دمياط ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ، إقبالا كثيف إلى متوسط من قبل المحامين على مقار الاقتراع لانتخابات نقابة المحامين ، وذلك تحت الإشراف القضائى الكامل لاختيار النقيب و7 الأعضاء و مقعد الشباب .

وتجرى عملية التصويت فى 9 مقار للتصويت موزعة فى 5 دوائر هى : دمياط الجزئية، محكمة كفر سعد، محكمة فارسكور، محكمة الزرقا، محكمة رأس البر.

ويتناف على مقعد النقيب كلا من " ناصر العمري، ياسر ابو هندية، السيد هاشم، يوسف قنديل. وعلى مقعد الشباب، يتتافس محمد جودة، ، محمد صلاح شرف الدين، عبدالحميد الحواوشى، عمرو الحطاب، محمد قراميط، شادى سلامة، أحمد البراوي " .

وفى المركز يتنافس " عصام الهندى، جمال شحاتة، السيد شبارة، ضياء أبو سمرة، لوسى علي، على البيه ".

وفى البندر، يتنافس " محمد بيصار، عمار القبرصلي، لطفى النيجيري، أحمد الكبابجي، محمد اللبان، سامى عبدالعزيز، هانى عبدالناصر، أشرف الرفاعي " .

وفى رأس البر، يتنافس " خالد موسي، عادل الغنام، خالد الحمص" .

وفى كفر سعد، يتنافس " ابراهيم الشناوي، مصطفى الغريب، وسام سلامة، هانى المشد، أحمد الجوجرى، رشاد وهبه، فتحية عبد العظيم، محمود حمدي، هاشم بصرة " .

وفى فارسكور، " المتولى سراج، علاء بشتو " ، وفى الزرقا " أنور السادات، محمد البشبيشي، محمد صلاح، أحمد الشرباصى، ياسر متيريد، أحمد الأشقر " .

ويتم فرز الأصوات عقب الانتهاء من عملية التصويت بنهاية اليوم. 

 

انتخابات المحامين بدمياط (2)
انتخابات المحامين بدمياط 
 
انتخابات نقابة المحامين بدمياط
انتخابات نقابة المحامين بدمياط

 

تشديدات امنية بانتخابات المحامين بدمياط
تشديدات امنية بانتخابات المحامين بدمياط

 


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