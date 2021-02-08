تنظيم أول ورشة مجانية لتعليم السيناريو والحوار بشمال سيناء

نظمت مدينة العريش بشمال سيناء، أول ورشة من نوعها لتعليم السيناريو والحوار للأعمال الإذاعية والتلفزيونية والسنيمائية، تم خلال الندوة التى عقدت بمقر إحدى مؤسسات المجتمع المدنى بشمال سيناء، استضافة الفنان والسيناريست أحمد الخليلى الذى شارك بتقديم الخبرات لتنمية مهارات الكتابة الفنية.
واستهلت ورشة العمل بعرض جانب من مسيرة للفنان الخليلى وخبراته فى الأعمال التى قام بالمشاركة بالتمثيل فيها أو كتابة سيناريوهاتها وعرضت فى القنوات المختلفة ومنها "زهرة بريه الحاصل على الميدالية البرونزية فى مهرجان الأردن للأعمال الدرامية العربية وليالى الحلمية والسقوط فى بئر السبع وضد التيار وعبده أفكار وقليل من الحب كثير من العنف ووكالة عطية والعائلة والطرطور وهالو دوللى والنجمة الفاتنة.. وغيرها " .
وتواصلت الفعالية لمدة يومين بحضور 11 كاتبا شابا من شمال سيناء.
وأوضح الكاتب مجدى الشريف منسق الورشة ، أن الورشة هى الأولى من نوعها تعقد فى شمال سيناء ، وتستهدف تقديم الخبرات للكتاب الشبان من الجنسين، بحضور قامة فنية ممثلة فى السيناريست أحمد الخليلي ، معتبرا الورشة نواة لإطلاق فعاليات دورية لصقل قدرات المواهب الشابة ، وشملت المحاضرات والنقاشات النظرية لكيفية التعامل مع القصة لتحويلها إلى عمل إذاعى أو مرئى ، وورشة تنفيذية لجميع الشباب الحضور لتنفيذ عمل من البيئة السيناوية وآخر من قصص المجتمع الحضرى فى صورة مشاهد من السيناريو والحوار.
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