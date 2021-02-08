اليوم السابع
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خالد صلاح
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تموين الإسكندرية تعلن حصول 100 محل على تصريح الأوكازيون الشتوى

الإثنين، 08 فبراير 2021 06:57 م
تموين الإسكندرية تعلن حصول 100 محل على تصريح الأوكازيون الشتوى صورة أرشيفية
الإسكندرية _ جاكلين منير

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قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن حصيلة اليوم الثانى من فعاليات الأوكازيون الشتوى الذى بدأ أمس، والذى تشارك فيه المحال التجارية التى تستخرج تصاريح المشاركة من مديرية التموين و التجارة الداخلية والتى بلغت حتى الأن 100 محل تقدت بالفعل لإستخراج تصاريح رسمية وتمت الموافقة عليها .

وأشار وكيل الوزارة، فى بيان صادر اليوم، أن إدارة التجارة الداخلية قامت بشن حملات على الأسواق برئاسة أحمد عبد الحميد، مدير الرقابة التجارية، والتى أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر لمحلات لم تقم بإستخراج تصاريح الإشتراك فى الاوكازيون، حيث أن القرار الوزارى المنظم لهذا الشأن يلزم  المحلات المشاركة فى الاوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة فى إدارة التجارة الداخلية كما يلزم الجهات المشاركة الاعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترن بالثمن الفعلى للسلع قبل التخفيضات.   

 

 

 


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