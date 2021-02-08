واستثنى القرار جلسات المحاكم المخصصة لإصدار الأحكام القضائية، والبت بقضايا المحتجزين والمحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات بمعرفة النيابة العامة والمحاكم، مع التأكيد على ضرورة الفصل في القضايا المستعجلة والطارئة في حالات الضرورة القصوى فقط على أن يتم خلال تلك الجلسات الالتزام الصارم بتدابير السلامة الصحية وفي مقدمها ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي.



وكانت السلطات اللبنانية قد علقت العمل في جميع المحاكم منذ 14 يناير الماضي في إطار جهود الدولة الرامية لكبح تفشي الوباء.

