وفي هولندا، اضطرت السلطات لإلغاء الاجتماع الحكومي الأسبوعي لمناقشة تطورات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، كما تأثرت بشدة حركة القطارات والطيران وأصدرت السلطات تحذيرا "باللون الأحمر" بجميع أنحاء البلاد للمرة الأولى منذ تسع سنوات؛ بسبب تقلبات الطقس.

وأفادت الشبكة الأوروبية بأن أنحاء واسعة من شرق المملكة المتحدة غطتها الثلوج الكثيفة بسبب العاصفة الثلجية القادمة من روسيا وشرق أوروبا، فيما أغلق عدد كبير من الطرق السريعة.

وفي السياق ذاته، أجلت السلطات الفرنسية المئات من السكان في المناطق القريبة من الأنهار وأصدرت تحذيرا من تقلبات الطقس. 