عواصم عالمية (أ ش أ)

تسبب الهطول الكثيف للثلوج والانخفاض الحاد في درجات الحرارة فى شل حركة النقل والطيران ووقوع عدد من الحوادث بشمال ووسط أوروبا، وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الاثنين، أن تقلبات الطقس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تسببت في وقوع المئات من حوادث الطرق في شمال ووسط ألمانيا أسفرت عن إصابة 28 شخصا، كما حثت السلطات المواطنين على البقاء في المنازل.