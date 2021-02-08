تفاصيل فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسوان.. صور

أسوان - صلاح المسن

تتواصل الجهود البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها على مستوى محافظة أسوان كذلك توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها حيث يجري استكمال أعمال التحصينات لمواجهة الأمراض الوبائية المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وانطلقت بمراكز محافظة أسوان فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة بمختلف المراكز والمدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتعاون كافة الجهات المعنية، حتي تحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين وتستمر الحملة لمدة شهركما تم بدء توزيع اللقاحات للوحدات البيطرية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع فى إطار الحملة القومية الأولى لعام 2021 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية.

وبدأت الحملة القومية للتحصين من خلال لجان التحصين البيطرية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع عملها في جميع مدن ومراكز وقري محافظة ومن خلال الوحدات البيطرية، لترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض، وذلك بالتنسيق بين مديرية الطب البيطرى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

وكذلك تشمل الجهود حث وتوعية الفلاحين ومربي الماشية بأهمية التحصين للحفاظ علي الثروة الحيوانية، وتجوب لجان التحصين كافة مراكز وقري المحافظة.

من جهته صرح الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان بأنه استكمالا لجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومحافظة أسوان لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة مع توعية المواطنين بأهمية التحصين.

وتقوم مديرية الطب البيطرى بأسوان تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ولمدة شهر بتنفيذ فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

كما أشار الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان إلى أن الهدف من الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ..هو الكشف البيطرى للاطمئنان على سلامة الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من تلك الأمراض سريعة الانتشار وتتسبب في إجهاض أعداد كبيرة من الحيوانات ، وكذا تعرضها للوفاة وخاصة الصغيرة منها.

وأكد الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان على أن انتشار هذه الأمراض الوبائية يؤدى إلى حدوث خسائر فادحة في هذه الثروة وإنتاج اللحوم والألبان وهو الذى يتطلب من أصحاب رؤوس الماشية والحيوانات المختلفة بالتجاوب السريع مع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والقيام بتحصينها من خلال فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ولاسيما بأن مثل هذه الأمراض كالحمى القلاعية أو حمى الوادى المتصدع تنتقل للإنسان وتسبب العمى لمن يصاب بها.

وأضاف الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان بأنه تنفيذاً للتوجيهات والتعليمات الواردة يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار جائحة كورونا لحماية المواطنين من أى أمراض أو أضرار محتملة .

من ناحية اخري كانت قد قامت إدارة كوم امبو البيطرية بعمل قافلة خدمات بيطرية متكاملة من إدارة كوم امبو بقرية المضيق وتم علاج الحيوانات من خلال تجريع ضد الطفيليات الداخلية رش ضد الطفيليات الخارجية ومسح ورعاية تناسلية وتحصينات ضد الأمراض الوبائية بتوجيهات ورعاية الدكتور احمد صالح مدير عام الطب البيطري بأسوان وكما تمت فاعليات المسح التناسلي بقرية الرغامة البلد بمركز كوم امبو.

كما قامت مديرية الطب البيطرى بحملة علي محلات الجزارة والسوبر ماركت والهيبرات وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بحملات تفتيش علي اللحوم المعروضة للبيع للمواطنين.



الكشف البيطرى للإطمئنان على سلامة الثروة الحيوانية1



الكشف البيطرى للإطمئنان على سلامة الثروة الحيوانية1_1



جانب من الحملة3



لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة2