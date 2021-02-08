تعيين أحمد هلال وكيلا لـ"تربية طنطا" للتعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات

الغربية _ مصطفى عادل

أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد محمد الحسيني هلال، الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية وكيلًا لكلية التربية لشؤون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.

حصل الدكتور أحمد محمد الحسيني على الليسانس (التاريخ - جامعة طنطا)، بتقدير جيد جدًا عام 1992، ثم حصل على الماجستير (صحة نفسية - جامعة طنطا)، عام 1998، ثم درجة الدكتوراه (صحة نفسية - جامعة طنطا) عام 2002.

وتدرج "الحسيني" في الوظائف العلمية: معيدا في 1993، مدرسا في 2002، أستاذا مساعدا في 2012، ووصل إلى درجة أستاذ في عام 2017، كما شغل منصب وكيل كلية التربية للدراسات العليا اعتبارا من سبتمبر 2019 حتى فبراير 2021.

من ناحيه اخرى ترأس الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للمراكز والوحدات، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور عماد عتمان، والدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور ‏كمال عكاشة، وأعضاء المجلس، الدكتور محمد عاطف نوير الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، والدكتور طارق عبدالمنعم فايد، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس جامعة طنطا خلال الاجتماع أن تشكيل المجلس الأعلى للمراكز والوحدات يأتى في إطار متابعة الأداء المؤسسى من خلال وضع معايير واضحة لإختيار مديري الوحدات والمراكز، والهيكلية المالية والإدارية لهذه المراكز، إلى جانب توصيف وتعديل اللوائح القديمة الخاصة بها.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة المنظومة الإدارية، وإبداء الآراء حيالها، بالاضافة إلى مراجعة التوصيف الوظيفي، وإقرار اللوائح الإدارية الجديدة لكافة الوحدات والمراكز، سعيا لإعتمادها في مجلس جامعة طنطا القادم.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه من المقرر الإعلان قريبًا عن شغل منصب المديرين التنفيذيين لمراكز الأداء المؤسسى، والتطوير المستدام، والتدريب المستدام، والخدمات العامة المجتمعية، والخدمات الإلكترونية، والوحدات الاقتصادية، ‏والعلاقات الدولية وشؤون الوافدين.