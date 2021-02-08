تعرف على منتجات مزرعة جامعة سوهاج فى 13 معلومة.. صور

سوهاج محمود مقبول

تلعب جامعة سوهاج، دورا كبيرا في خدمة المجتمع من ناحية وخدمة العاملين بالجامعة من ناحية أخرى وهذا وضح جليا من خلال ما تقدمه مزارع كلية الزراعة والتي تقدر مساحتها بما يقرب من 400 فدان موزعة على مقريها بمزرعة الجامعة الجديدة على مساحة 250 فدان و مزرعة الكوثر على مساحة 150 فدان.

المزرعة طبقا لما صرح به الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة أن المزرعة تقدم العديد من المحاصيل الزراعية، إضافة للانتاج الحيواني، وكذلك المنتجات المختلفة، والتي تهدف الى الاكتفاء الذاتي لمنسوبي الجامعة، إضافة الى خدمة المجتمع المحلي .

من خلال السطور التالية يستعرض اليوم السابع أهم ما تقدمه مزرعة الجامعة تعرف عليها.

1 - مزرعة قمح إنتاج وتقاوي قمح سدس 12 على مساحة 60 فدان أنتجت حوالي 7 أردب للفدان ويتم بيعها للمزارعين ومطاحن سوهاج

2 - البرسيم الحجازي والمسقاوي على مساحة 26 فدان تنتج قرابة 50 طن ويتم بيعها للأهالي ومزرعة الإنتاج الحيواني بالمزارع

3 - محاصيل الخضر أرض وصوب على مساحة 7 فدان تنتج قرابة20 طن خضر متنوعة يتم بيعها بمنافذ الكلية

4 - إنتاج الفاكهة موالح ونخيل وتين وعنب على مساحة 127 فدان تنتج قرابة 30 طن موالح 8 طن بلح 1طن تين و3 طن عنب يتم البيع بمنافذ الكلية وتجار الجملة.

4 - إنتاج حيواني أغنام 300 رأس أمهات ويباع النسل قرابة 100 خروف في حدود 50 كيلو جرام كأضاحي

5 - الإنتاج الحيواني لحوم 20 رأس في حدود 3 طن لحوم تباع بمنافذ الكلية

6 - إنتاج حيواني قائم 40 رأس متوسط وزن 400 كيلو جرام للرأس تباع كأضاحي وتجار ماشية

7 - منتجات الألبان 20 رأس ماشية تنتج قرابة 13 طن لبن تباع بمنافذ الكلية.

8 - إنتاج الدواجن حمام 110 زوج حمام سلالات يباع إنتاجها.

9 - إنتاج الدواجن سمان 600 زوج تباع بمنافذ الجامعة وصغار المربيين.

10 - إنتاج الدواجن تفريخ تم إنتاج 2500 كتكوت سلالات مصرية لصغار المربيين.

11 - نباتات الزين مشتلين للزينة تباع لهواة نباتات الزينة.

12 - إنتاج العسل 50 خلية تنتج قرابة 200 كيلو عسل و 50 طرد نحل منتج بمزرعة الكلية بالمقر الجديد يباع بالمنافذ وللمربيين

13 - وحدة المخبوزات والتصنيع الغذائي تنتج قرابة 400 وجبة بريك وحلويات ومخبوزات شرقية يوميا و 320 عبوة مخللة



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (11)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (12)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (13)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (14)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (15)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (16)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (17)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (18)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (19)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (20)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (21)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (22)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (23)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (24)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (25)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (26)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (27)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (28)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (1)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (2)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (3)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (4)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (5)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (6)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (7)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (8)



منتجات مزرعة جامعة سوهاج (9)