تعرف على استعدادات وتعليمات جامعة قناة السويس لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب اليوم الإثنين، اجتماعا بمديرى الإدارات المعنية بتنفيذ ما جاء بالبيان رقم (2) عن إدارة الجامعة، والخاص باستعدادات امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021، والتى ستبدأ السبت 20 فبراير .

تم ذلك بناء على تكليف من الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، بمتابعة آخر التجهيزات لاستقبال موسم الامتحانات للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021 .

بحضور هدى فرج أمين عام الجامعة، واللواء عماد جودة مدير إدارة الأمن الجامعى، والمهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، والدكتورة أمل عبد الحميد نائب مدير الإدارة الطبية، والسيدة أمل سالم مدير إدارة الموارد البشرية، وعلاء متولى مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة.

وأكد الدكتور محمد شقيدف أن الجامعة تضع على رأس أولويتها فى هذه المرحلة التجهيزات الخاصة بالإمتحانات والتى تضمن حسن سير العملية الامتحانية.

وحرص الدكتور محمد شقيدف على عرض التعليمات الصادرة بالبيان الخاصة بإدارة الأمن الجامعى بتجهيز مخطط توزيع الضباط والأفراد على مداخل الجامعة وبالكليات مع إعداد مخطط توزيع دخول طلاب الكليات من المداخل المختلفة للجامعة .

حيث تم تخصيص بوابة عثمان لدخول كليات " التجارة ، الزراعة، العلوم، المعهد الفنى، الهندسة وبوابة التمريض لدخول كليات طب الأسنان، التمريض، الآداب، التربية، السياحة والفنادق، الألسن " .

أما البوابة الرئيسية فتم تخصيصها لكليات " الحاسبات والمعلومات، الطب البيطرى ومتابعة إنتظام دخول الطلاب إلى الحرم الجامعى وإلى قاعات الإمتحانات " مع الإلتزام بالتباعد الإجتماعى والتأكيد على التزام الطلاب بإبراز البطاقة الجامعية أو تحقيق الشخصية ، وكذلك إرتداء الكمامة كشرط لدخول الحرم الجامعى.

وعن تعليمات رئيس الجامعة للإدارة العامة للخدمات الطبية أشار الدكتور محمد شقيدف أنها شملت التأكيد على توفير أجهزة قياس الحرارة وتوزيعها بشكل مناسب وضرورة تجهيز مخطط توزيع الاطباء وهيئة التمريض والعاملين على مداخل الجامعة وفى الكليات مع إعلان جدوال بذلك ، مع التأكيد على التزام جميع الافراد بالقيام بالمهام المكلفين بها وعدم التخلف تحت أى ظرف .

وتابع الدكتور محمد شقيدف إجتماعه بعرض تعليمات رئيس الجامعة الخاصة بالإدارة العامة للشئون القانونية بضرورة عودة جميع المحامين والعاملين بالإدارة ، وإنتظامهم بالأعمال بداية من الأحد 14 فبراير ، وإعلان جدول توزيع المحامين على الكليات طبقا لجداول الامتحانات ، مع التأكيد على التزامهم بالتواجد طول فترة الامتحانات بكل كلية بجوار قاعات الامتحانات أو بالمكان المخصص من كل كلية ، وسرعة إنجاز التحقيقات والإجراءات القانونية المترتبة مع كل من يخل بالقواعد الخاصة بالإمتحانات.

كما ناقش نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تنفيذ التكليفات الخاصة بالإدارة العامة للشئون الهندسية بمتابعه جاهزية مداخل الجامعة وقاعات الامتحانات وعمل أى صيانه لازمه لها قبل بدء الامتحانات بوقت كاف ، مع التأكيد على تواجد مهندسين وفنيين بصفة مستمرة لتلافى أى أعطال قد تؤثر بالسلب على العملية الامتحانية .