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تعاويذ على جماجم الموتى واستخراج أعمال سحر ودجل مقبرة بالشرقية.. فيديو لايف

الإثنين، 08 فبراير 2021 11:31 ص
تعاويذ على جماجم الموتى واستخراج أعمال سحر ودجل مقبرة بالشرقية.. فيديو لايف
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم اليوم السابع بث مباشر من مدافن قرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية والتى خرج أهلها يصاحبهم الشيخ خالد طعيمة الذى بدأ مبادرة استخراج أعمال  السحر من المدافن.

وبدأ الأهالى وشباب القرية فى الحفر بجوار المدافن وتم استخراج عدد من الأعمال السحرية.

وأكد الشيخ خالد طعيمة، أن نوعية الأعمال المستخرجة من مدافن القرية تشابه أعمال سحر وجدها بالقرى المجاورة ما يؤكد أن المنطقة بها أحد الذين يقومون بأعمال السحر.

ولفت طعيمة، إلى أنه يمكن معرفة المذكورين لأن الساحر يقوم بكتابة أسماءهم بالحروف واسماء أمهاتهم وهذا يكون سهل على أهل القرية معرفة المسحور لكن الساحر لا يستطيع معرفته ولكن أهالى المنطقة يعرفونه لانه يكون مشهورا بين القرى بعمل للأسحار.

وعلق الشيخ خالد طعيمة، على أحد الأعمال التى وجدها أن جميع الأعمال التى يتم دفنها بالمدافن يكون أثرها شديد على المسحور.

وأشار طعيمة، إلى أنه يقوم بالبحث فى المدافن والاحتفاظ بالإيجار التى يجدها وفى النهاية يقوم بفك تلك الأشجار ليشعر المستوى براحة فورية حال فك السحر الموجه له.


اعمال السحر

استخراج اعمال السحر من المقابر

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