اليوم السابع
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الإثنين، 08 فبراير 2021 03:43 م
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تطهير مخرات السيول بالقصير والتأكيد على صيانتها وعملها بكفاءة.. صور

الإثنين، 08 فبراير 2021 03:16 م
تطهير مخرات السيول بالقصير والتأكيد على صيانتها وعملها بكفاءة.. صور تطهير مخرات السيول بالقصير
البحر الأحمر - عماد عرفة

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وجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تقلبات فصل الشتاء، وما يأتى معه من أمطار غزيرة ، قد تصل إلى حد السيول ، مشيرا إلى أنه تم التنسيق بين الوحدة وكافة الإدارات المختلفة ، للتأكيد من رفع كفاءة وتطهير جميع مخرات السيول ، والتأكد من جاهزية المعدات والأفراد ، وذلك لحماية المدينة من الأخطار المحتملة.

وأكد بيان صادر من مجلس مدينة القصير، قيام إدارة الأزمات بالوحدة المحلية اليوم الإثنين، بتطهير مخر وادى العمبجى بمعدات الوحدة، ورفع أى مخلفات أو تراكمات قد تعوق حركة سير المياه بالمخر، والتى تنتج عن أى أمطار غزيرة

وكان رئيس مدينة القصير شدد على المتابعة المستمرة ، ومراجعة مخرات السيول بنطاق المدينة ، والتأكيد على صيانتها، والاستعداد الكامل لمواجهة أى أخطار تهدد أرواح المواطنين

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بتفعيل خطط الطوارئ والاستعدادات اللازمة تحسبا لائ طارئ بمدن المحافظة.

 

تطهير مخرات السيول بالقصير (1)
تطهير مخرات السيول بالقصير 
 
تطهير مخرات السيول بالقصير (2)
تطهير مخرات السيول
 
تطهير مخرات السيول بالقصير (4)
تطهير مخرات السيول بالقصير 

تطهير مخرات السيول

البحر الاحمر

تطهير مخرات سيول القصير

رئيس مدينة القصيرن القصير

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