تضامن الغربية توضح حقيقة نوم مواطن بالشارع.. اعرف التفاصيل

الغربية مصطفى عادل

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة لأحد الأشخاص يفترش أحد الأرصفة بمنطقة العجيزى التابعة لحى أول طنطا بمحافظة الغربية، فى البرد القارس، واستعطافه المواطنين بالمنطقة، الذين قاموا بمساعدته وتوفير بطاطين له للتدفئة من البرد.

وكشف الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، عن حقيقة الواقعة، حيث أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المواطن يدعى عادل عرفة مواليد 1963 ويعمل كبير اخصائى بالتربية والتعليم ومازال بالخدمة.

وأضاف رئيس فريق التدخل السريع، أن راتبه 4800 جنيه شهريا، ويتقاضى الراتب الشهرى حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم التعامل معه أكثر من مرة، وتم إدخاله 3 دور رعاية للمسنين بطنطا وكفر الزيات، ولكن كان يحدث مشاكل مع النزلاء والمسئولين والعمال بهذه الدور.

وأكد أنه فى إحدى المرات تلقى استغاثة من شقيقة الحالة وألحت عليه التدخل لمنعه من الجلوس فى الشارع، وبالفعل تم التوجه إليه وإدخاله إحدى دور رعاية المسنين، بصفة غير قانونية، نظرا لكونه موظف حكومى ومازال بالخدمة ولم يتخطى سن الـ60، مشيرا إلى أن القانون من ضمن شروطه منع إيداع أى شخص بدار رعاية المسنين وهو أقل من 60 عاما.

وتابع رئيس فريق التدخل السريع، أن المذكور من عائلة ميسورة الحال ومتزوج ولديه أولاد، متسائلا عن الأسباب وراء افتراشه الشارع واستجداء المارة، رغم أنه موظف حكومى وراتبه الشهرى كبير، مؤكدا أن المديرية ليس عليها أى مسئولية حيال هذا الشخص وليس هناك أى وسيلة مساعده تقوم بها المديرية حياله.