اليوم السابع
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تصدع فى وحدة سكنية بمدينة الحسنة وسط سيناء ورئيس المدينة يشكل لجنة للمعاينة

الإثنين، 08 فبراير 2021 07:30 م
تصدع فى وحدة سكنية بمدينة الحسنة وسط سيناء ورئيس المدينة يشكل لجنة للمعاينة تصدع بوحدة سكنية فى مدينة الحسنة
شمال سيناء - محمد حسين

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كشف مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء اليوم أنه بناء على الشكوى المقدمة من أحد المواطنين صاحب إحدى الوحدات السكنية الــ ٢٥ منزلا الجديدة، والذى قام الإبلاغ عن وجود شقوق وتصدعات فى إحدى الوحدات السكنية الجديدة.

وقام أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة بالتوجه على الفور لمكان الواقعة للمعاينة وجولة تفقدية حول جميع الوحدات السكنية بالكامل للتأكد من سلامة الوحدات السكنية وخلوها من أى عيوب تمس أو تضر المواطنين أثناء تواجدهم داخل منازلهم.

ووجه رئيس مدينة الحسنة مهندسى الإدارة الهندسية بمجلس المدينة بفحص الوحدات السكنية من الناحية الفنية مرة أخرى، وتم عمل تقرير شامل عن حالة هذه الوحدات السكنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من الناحية الفنية والقانونية.

كما أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء أنه فى إطار تذليل العقبات أمام المواطنين، استقبل أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة الشيخ محمد أبو عنقه أحد رموز وسط سيناء، وتم الاستماع لمشاكل الأهالى بمنطقة وسط سيناء المقدمة منه واستلامها.

وأشار رئيس المدينة على تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بالمركز والمدينة لوصول المواطن إلى أبسط حقوقه المعيشية وتوفير حياه كريمة ورفع المعاناة عن المنطقة، مؤكدا على تفعيل جميع الإدارات الخدمية داخل المجلس وخارج المجلس لاستقبال بصفة مستمرة أى مطالب للمواطنين والتدخل السريع لحلها.

وفى سياق متصل أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء تطوير الميدان بقرية الجفجافة بالكامل بتغيير أعمدة الإنارة جديدة، ورصف عدة طرق بالقرية، وتركيب البلدورات بالازدواج الجديد المدعوم بالانترلوك.

 

 

تصدع بوحدة سكنية فى مدينة الحسنة (1)
تصدع بوحدة سكنية فى مدينة الحسنة (1)

 

تصدع بوحدة سكنية فى مدينة الحسنة (2)
تصدع بوحدة سكنية فى مدينة الحسنة (2)

 

تصدع بوحدة سكنية فى مدينة الحسنة (3)
تصدع بوحدة سكنية فى مدينة الحسنة (3)

 

تصدع بوحدة سكنية فى مدينة الحسنة (4)
تصدع بوحدة سكنية فى مدينة الحسنة (4)

 

 


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