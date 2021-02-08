تحذيرات من الدوامة القطبية في كندا

أوتاوا (أ ش أ)

تشهد معظم أنحاء كندا موجة من الطقس شديدة البرودة مع بدء "الدوامة القطبية"، حيث تشهد بعض المقاطعات انخفاضًا في درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة تحت الصفر.

وحذرت شبكة الطقس الكندية، اليوم الإثنين، من أن مقطعات مانيتوبا وألبرتا وسسكاتشوان ستشهد أسوء درجات للحرارة خلال تلك الفترة، بجانب بعض المناطق في مقاطعة بريتش كولومبيا.

وذكرت وزارة البيئة الكندية أنه من المتوقع أن تستمر الموجة شديدة البرودة حتى هطلة نهاية الأسبوع القادم في منطقة "البراري"، مطالبة السكان بتجنب الخروج خوفا من "قضمة الصقيع".