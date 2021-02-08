تجديد الثقة للواء أحمد صحصاح رئيسا لمجلس إدارة شركة مياه بنى سويف لمدة عام

بنى سويف _ هانى فتحى

قررت الجمعية العامة العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف المنعقدة اليوم عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب، تجديد الثقة للواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف لمدة عام.

وتشهد الفترة الحالية قيام الشركة بعدة مشروعات للإرتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين منها مشروع تطوير محطتي معالجة تزمنت والفشن وتحويلها من معالجة ثنائية إلى معالجة ثلاثية والذي يعتبر من المشروعات الهامة التي تقوم الشركة بتنفيذها حيث تنتج مياه صرف صحي معالجة مطابقة للمواصفات القياسية وإعادة إستخدامها مرة أخرى في الزراعة.

وتعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف من أوائل الشركات التي تستخدم الهاند هيلد في التحصيل، كما قامت الشركة بتطبيق برنامج الأرشفة الإلكترونية والذي يعتبر من الأنظمة الهامة التي تسمح بتخزين البيانات والمعلومات على وسيط إلكتروني لمدة طويلة الأجل لأهميتها وندرتها وإسترجاعها وقت الضرورة، تنفيذا لتوجيهات الشركة القابضة بإستخدام التكنولوجيا في حفظ المستندات في ظل فيروس كورونا.