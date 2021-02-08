بيطرى الأقصر تكشف تفاصيل الحملة القومية للتحصين بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، عن انطلاق فاعليات برنامج الحملة القومية الاولى للتحصين بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، مؤكدا أنه فى ضوء تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، في بيان صحفى، أن اعمال برامج التحصين بمقابل مادى للحيوانات الكبيرة يتضمن تحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى، و حمى قلاعية احادى بقيمة 17 جنيها، وتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى، و حمى قلاعية احادى، و حمى وادى متصدع 19.50 جنيها، وبالنسبة لتحصين الحيوانات الصغيرة ( اغنام - ماعز) يتضمن تحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى، و حمى قلاعية احادى بقيمة 11 جنيها ، وتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى، و حمى قلاعية احادى، و حمى وادى متصدع بتكلفة 12.25 جنيها.

وأضاف الدكتور محمد بشار، إلى أن أعمال الحملة القومية الاولى للتحصين بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع تتم بكافة الوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة على النحو التالى..

- البغدادى والقرنة خلال الفترة من 6 وحتى 11 فبراير الجارى .

- العديسات والاقالتة خلال الفترة من 13 وحتى 18 فبراير الجارى.

- الطود و الضبعية خلال الفترة من 20 وحتى 25 فبراير الجارى.

- الزينية والمريس خلال الفترة من 27 فبراير الجارى وحتى 4 مارس المقبل.

- المدامود والبعيرات خلال الفترة من 6 وحتى 11 مارس المقبل.

- العشى والمنشاة خلال الفترة من 13وحتى 18 مارس المقبل.

- الأقصر والكرنك خلال الفترة من 20 وحتى 25 مارس المقبل.

ومن جانبه حث المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، المواطنين من مربى الحيوانات على الإلتزام بجداول التطعيم والتحصين لضمان الوقاية من الأمراض الموسمية التى تصيب الحيوانات وقد تنتقل للانسان، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها .