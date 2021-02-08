اليوم السابع
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بريطانيا تؤكد فاعلية لقاح أسترازينيكا بعدما علقت جنوب أفريقيا استخدامه

الإثنين، 08 فبراير 2021 10:41 ص
بريطانيا تؤكد فاعلية لقاح أسترازينيكا بعدما علقت جنوب أفريقيا استخدامه لقاح أسترازينيكا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال إدوارد أرجار وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة اليوم الاثنين، إنه لا توجد أدلة على أن لقاح أسترازينيكا لا يمنع الوفاة بفيروس كورونا أو الأعراض الشديدة المترتبة على الإصابة به، وإن جنوب أفريقيا أوقفت استخدامه مؤقتا فقط.

وقررت جنوب أفريقيا تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا في برنامج التطعيم بعدما أظهرت بيانات أنه لا يوفر سوى حماية محدودة من الإصابة بدرجة خفيفة إلى متوسطة بالمرض الناجم عن سلالة فيروس كورونا المتحورة المنتشرة في البلاد.

وقال أرجار لقناة سكاي "لا يوجد دليل على أن هذا اللقاح ليس فعالا في منع الدخول إلى المستشفى والإصابة بأعراض شديدة والوفاة، وهو ما نسعى إليه اليوم بالأساس من هذه اللقاحات".

وأضاف "السلالات المتفشية في هذا البلد ليست سلالة جنوب أفريقيا، فهناك عدد صغير من الحالات المصابة بها، السلالتان المهيمنتان هنا هما تلك المعروفة لدينا ثم سلالة كنت، وهذا اللقاح فعال بدرجة عالية في الوقاية منهما".

 


لقاح أسترازينيكا

فيروس كورونا

بريطانيا

كورونا

جنوب أفريقيا

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