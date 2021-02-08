بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وآداب بنى سويف لتدريب الأئمة والواعظات

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور جودة مبروك عميد الكلية بجامعة بنى سويف، اليوم الاثنين، الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف لوضع النقاط الرئيسية للتعاون بين وزارة الأوقاف وكلية الآداب وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه مع الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، حيث يهدف البروتوكول لعقد دورات تدريبية بناءً على رغبة وزارة الأوقاف للأئمة والواعظات بالتعاون مع كلية الآداب في اللغة العربية وآدابها والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، وغيرها.

وخلال اللقاء قام الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف بتسليم إهداء الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف وهو كتاب بعنوان" القدس والمواثيق الدولية ".

من جانبة قدم قدم الدكتور جودة مبروك عميد الكلية بالغ الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف و الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف معربا عن سعادته بهذا الإهداء الرائع الذي يحوي الكثير من الأفكار العلمية والقوانين البناءة .