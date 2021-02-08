اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 فبراير 2021 05:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وآداب بنى سويف لتدريب الأئمة والواعظات

الإثنين، 08 فبراير 2021 04:30 م
بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وآداب بنى سويف لتدريب الأئمة والواعظات بروتوكول تعاون
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الدكتور جودة مبروك عميد الكلية بجامعة بنى سويف، اليوم الاثنين، الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف لوضع النقاط الرئيسية للتعاون بين وزارة الأوقاف وكلية الآداب وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه مع الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، حيث يهدف البروتوكول لعقد دورات تدريبية بناءً على رغبة وزارة الأوقاف للأئمة والواعظات بالتعاون مع كلية الآداب في اللغة العربية وآدابها والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، وغيرها.
 
وخلال اللقاء قام الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف بتسليم إهداء  الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف وهو كتاب بعنوان" القدس والمواثيق الدولية ". 
 
من جانبة قدم قدم الدكتور جودة مبروك عميد الكلية بالغ الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف و الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف معربا عن سعادته بهذا الإهداء الرائع الذي يحوي الكثير من الأفكار العلمية والقوانين البناءة .
 
 
 

بنى سويف

اخبار بنى سويف

محافظة بنى سويف

جامعة بنى سويف

اداب بنى سويف

اوقاف بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة