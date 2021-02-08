بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة

المنوفية - محمد فتحى

شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف، والذى وقعه اليوم الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الاوقاف بالمنوفية ، نيابة عن الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف.

يهدف البروتوكول إلى عقد دورات تدريبية بكليات ووحدات الجامعة ، وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بغرض تدريب الأئمة والواعظات عن طريق أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إيمانا من الطرفين بأهمية التدريب فى حياة الفرد والمجتمع ، وانطلاقا من دور الجامعة كمؤسسة علمية وتربوية وتثقيفية ومنارة للعلم والثقافة والمعرفة بالمحافظة.

كما ينص البروتوكول على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه بجامعة المنوفية للعام الجامعى 2021/ 2022 وتخفض الجامعة مصروفات للدراسة لمن يجتاز اختبارات القبول التى تعقدها الأوقاف لأئمتها.