بدء المرحلة الثانية لتركيب القطع الموفرة لترشيد المياه بدور العبادة بالبحيرة

وتفعيلا لمؤتمر ( الماء أساس الحياة ) الذى عقد بمدينة رشيد أكتوبر الماضى تحت رعاية اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة وبحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها وضرورة استخدام التكنولوجية الحديثة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من شركة المياه والرى والاوقاف والزراعة.

وجارى البدء في المرحلة الثانية بدور العبادة لاستكمال مراكز كفر الدوار وادكو و شبراخيت بإجمالي عدد 3381 قطعه موفرة،حيث تم تشكيل فريق عمل من شركة مياه الشرب بالبحيرة لمتابعة عمليات التركيب و حل أي مشكلات تعوق التنفيذ استراتيجية لترشيد المياه و استغلالها بالشكل الأمثل.

يذكر أن المرحلة الأولى تم خلالها تركيب عدد 4671 قطعه موفرة لعدد 289 دور عباده بالمساجد والكنائس الأهلية بدمنهور وكفر الدوار ورشيد وإدكو والمحمودية وشبراخيت.