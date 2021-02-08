بايدن يبحث مع رئيس وزراء الهند يبحثان قضية المناخ والأزمة في ميانمار

رويترز

اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال اتصال جرى بينهما اليوم الاثنين على العمل عن كثب لمكافحة جائحة فيروس كورونا وتجديد شراكتهما بشأن تغير المناخ والدفاع عن المؤسسات والمعايير الديمقراطية في أنحاء العالم بما في ذلك في ميانمار.

وقال البيت الأبيض في بيان "اتفق الزعيمان على مواصلة التعاون الوثيق لتعزيز حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادي بما في ذلك دعم حرية الملاحة وسلامة الأراضي وتشكيل هيكل إقليمي أقوى من خلال الرباعية" مشيرا إلى الحوار الأمني الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.