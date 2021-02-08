اليوم السابع
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الإثنين، 08 فبراير 2021 11:20 م
خالد صلاح
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بايدن يبحث مع رئيس وزراء الهند يبحثان قضية المناخ والأزمة في ميانمار

الإثنين، 08 فبراير 2021 11:04 م
بايدن يبحث مع رئيس وزراء الهند يبحثان قضية المناخ والأزمة في ميانمار رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
رويترز

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اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال اتصال جرى بينهما اليوم الاثنين على العمل عن كثب لمكافحة جائحة فيروس كورونا وتجديد شراكتهما بشأن تغير المناخ والدفاع عن المؤسسات والمعايير الديمقراطية في أنحاء العالم بما في ذلك في ميانمار.

وقال البيت الأبيض في بيان "اتفق الزعيمان على مواصلة التعاون الوثيق لتعزيز حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادي بما في ذلك دعم حرية الملاحة وسلامة الأراضي وتشكيل هيكل إقليمي أقوى من خلال الرباعية" مشيرا إلى الحوار الأمني الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.


بايدن

رئيس وزراء الهند

الهند

قضية المناخ

ميانمار

امريكا

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