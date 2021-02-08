اليوم السابع
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بايدن: من الصعب وصول أمريكا لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف

الإثنين، 08 فبراير 2021 01:15 ص
بايدن: من الصعب وصول أمريكا لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف بايدن
رويترز

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوصول إلى مناعة القطيع، أي تطعيم 75 بالمئة على الأقل من السكان للوقاية من فيروس كورونا، بحلول نهاية هذا الصيف.

وقال بايدن لشبكة (سي.بي.اس) الإخبارية في مقابلة "فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية... هذا الصيف صعبة للغاية."

وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح اليوم الأحد، ووزعت 59 مليونا و307800 جرعة.


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