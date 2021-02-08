انطلاق عملية التصويت فى انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية .. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

بدأت منذ قليل، عملية التصويت فى انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية ، والتى تجرى على مقعد النقيب ومقعد شباب و 14 عضو مجلس النقابة عن المحاكم الجزئية ، فى أول انتخابات تجرى بعد قرار الجمعية العمومية بالدمج لنقابتى شرق وغرب والتى سبق أن تم تقسيمها فى عهد النقيب السابق للمحامين سامح عاشور .

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى من هيئة قضايا الدولة ، ويتنافس على مقعد نقيب المحامين 4 مرشحين أبرزهم " عبد الحليم علام نقيب المحامين الأسبق فى الإسكندرية " ، و3 مرشحين آخرين .

كما يخوض 56 مرشحا الانتخابات لمجلس النقابة عن المحاكم الجزئية المختلفة للفوز بـ 14 مقعد ، عدد المحاكم الجزئية فى المدينة، ومن يحق له التصويت يقترب من 23 ألف صوت ، وتحسم النتيجة من الجولة الأولى لمن حصل على 3 آلاف صوت طبقا للائحة النقابة.

وبدء توافد المحامين على اللجان المختلفة بالمحاكم الجزئية، ومقر الخدمات النقابية التابع لنقابة المحامين ، وسط تكثيف الدعاية الانتخابية من جانب المرشحين وأنصارهم وتنوع الدعاية الانتخابية.



انتخابات المحامين بالاسكندرية



انتخابات نقابة المحامين بالاسكندرية