انطلاق عملية التصويت فى انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية .. صور

بدأت منذ قليل، عملية التصويت فى انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية ، والتى تجرى على مقعد النقيب ومقعد شباب و 14 عضو مجلس النقابة عن المحاكم الجزئية ، فى أول انتخابات تجرى بعد قرار الجمعية العمومية بالدمج لنقابتى شرق وغرب والتى سبق أن تم تقسيمها فى عهد النقيب السابق للمحامين سامح عاشور .
وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى من هيئة قضايا الدولة ، ويتنافس على مقعد نقيب المحامين 4 مرشحين أبرزهم " عبد الحليم علام نقيب المحامين الأسبق فى الإسكندرية " ، و3 مرشحين آخرين .
كما يخوض 56 مرشحا الانتخابات لمجلس النقابة عن المحاكم الجزئية المختلفة للفوز بـ 14 مقعد ، عدد المحاكم الجزئية فى المدينة، ومن يحق له التصويت يقترب من 23 ألف صوت ، وتحسم النتيجة من الجولة الأولى لمن حصل على 3 آلاف صوت طبقا للائحة النقابة.
وبدء توافد المحامين على اللجان المختلفة بالمحاكم الجزئية، ومقر الخدمات النقابية التابع لنقابة المحامين ، وسط تكثيف الدعاية الانتخابية من جانب المرشحين وأنصارهم وتنوع الدعاية الانتخابية.
انتخابات المحامين بالاسكندرية
انتخابات نقابة المحامين بالاسكندرية
توافد المحامين على مقر الانتخابات بالاسكندرية
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