اليوم السابع
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انطلاق عملية التصويت فى انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية .. صور

الإثنين، 08 فبراير 2021 10:27 ص
انطلاق عملية التصويت فى انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية .. صور توافد المحامين على مقر الانتخابات بالاسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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بدأت منذ قليل، عملية التصويت فى انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية ، والتى تجرى على مقعد النقيب ومقعد شباب و 14 عضو مجلس النقابة عن المحاكم الجزئية ، فى أول انتخابات تجرى بعد قرار الجمعية العمومية بالدمج لنقابتى شرق وغرب والتى سبق أن تم تقسيمها فى عهد النقيب السابق للمحامين سامح عاشور .

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى من هيئة قضايا الدولة ، ويتنافس على مقعد نقيب المحامين 4 مرشحين أبرزهم " عبد الحليم علام نقيب المحامين الأسبق فى الإسكندرية " ، و3 مرشحين آخرين  .

كما يخوض 56 مرشحا الانتخابات لمجلس النقابة عن المحاكم الجزئية المختلفة للفوز بـ 14 مقعد ، عدد المحاكم الجزئية فى المدينة، ومن يحق له التصويت يقترب من 23 ألف صوت ، وتحسم النتيجة من الجولة الأولى لمن حصل على 3 آلاف صوت طبقا للائحة النقابة

وبدء توافد المحامين على اللجان المختلفة بالمحاكم الجزئية، ومقر الخدمات النقابية التابع لنقابة المحامين ، وسط تكثيف الدعاية الانتخابية من جانب المرشحين وأنصارهم وتنوع الدعاية الانتخابية.

انتخابات المحامين بالاسكندرية
انتخابات المحامين بالاسكندرية
 
انتخابات نقابة المحامين بالاسكندرية
انتخابات نقابة المحامين بالاسكندرية
 
توافد المحامين على مقر الانتخابات بالاسكندرية
توافد المحامين على مقر الانتخابات بالاسكندرية

 


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