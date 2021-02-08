انتخابات اللجنة الفرعية لنقابة محامين جنوب وشمال الشرقية.. اليوم

الشرقية - فتحية الديب

تجرى اليوم الاثنين، انتخابات اللجنة الفرعية لنقابة المحامين بجنوب وشمال محافظة الشرقية، وسط إشراف قضائي، وتواجد أمنى مكثف، حيث يتنافس على مقعد النقيب بجنوب الشرقية 6 محامين لاختيار مقعد النقيب من بينهم وهم كل من " عادل عفيفي" و "مجدى الدباوى و" مصطفى المصري" ونبيل الأعصر و" سامح عبد الله" محمد ثروت أباظة" وعلى مقعد الشباب 9 للفوز بمقعد وهم كلا من " أحمد محمد شجر" و" إسلام البحراوى" و" محمد فتحى عبد الغنى" ومحمود تفاحة" و" أحمد حشيش" و" محمد شويخ" و" محمد سعيد بدر" ومحمود نبيل" و" حازم اللبودى" فيما يتنافس نحو 32 محاميا على مقاعد المحاكم الجزئية للفوز ب7 مقاعد عن محاكم" بلبيس ومنيا القمح والعاشر من رمضان ومشتول السوق وابو حماد والقرين".

فيما يتنافس فى انتخابات نقابة محامين شمال الشرقية، على مقعد النقيب 6 محامين وهم كل من "ممدوح عجينة" و" طلعت عشماوى" و" مصطفى البحطيطى" و" عبد الله شريف" و" متولى محمود" والسيد أبو العنين" وعلى مقعد الشباب 5 محامين وهم " أحمد حلمى" و" السيد سبيرو" و" محمد عاطف" و" وسام شريف" و" محمد العزونى" و9 مقاعد بالمحاكم الجزئية وهى" ديرب نجم و وكفر صقر وأولاد صقر وههيا وأبو كبير الإبراهيمية والصالحية الجديدة، و فاقوس و الحسينية، التى يتنافس على مقاعدها 4 حامين من بينهم عبد الحميد مخيمر.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابات المحامين الفرعية، أعلنت عن أماكن مقار انعقاد اللجان للانتخابات المقرر عقدها على مرحلتين فى يومى 7 و8 فبراير،بينما تجرى الإعادة يومى 14 و15 فبراير.

وتضم المرحلة الأولى بالانتخابات نقابات شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء،فيما تضم المرحلة الثانية نقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وحلوان، والقاهرة الجديدة، وشبرا الخيمة، وبنها، والمنوفية، والزقازيق، وههيا، وطنطا، ودكرنس، والمنصورة، ودمياط، وكفر الشيخ، ودمنهور، وإيتاى البارود، والإسكندرية، ومرسى مطروح.