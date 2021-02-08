الهند: العمل على إنقاذ 37 عاملًا محصورين نتيجة فيضان شمالي البلاد

نيودلهي (أ.ش.أ)

تعمل فرق الإنقاذ للتوصل إلى 37 عاملًا عُثر عليهم محصورين داخل نفق ممتلئ بالطمي بسبب فيضان نهر بولاية /أوتارانتشال/ شمالي البلاد نجم عن انهيار جليدي في كارثة أسفرت عن مصرع 18 شخصًا وفقدان 165 آخرين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الإثنين/ أن أكثر من 2000 فرد من الجيش وجماعات شبه عسكرية والشرطة قد شاركوا في عمليات البحث والإنقاذ بعد أن حطم الفيضان سدًا وألحق أضرارًا بآخر وجرف منازل أسفل مجرى النهر.

وأكد مسئولون أن التركيز حاليًا على إنقاذ العمال العاملين بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بالمنطقة، كما تم إحضار حفارات للمساعدة مع الجهود المبذولة للوصول إليهم حيث انقطعوا عن الاتصال منذ حدوث الفيضان.

ودفع مسئولو الحكومة بإلقاء عبوات غذائية ودواء جوًا على ما لا يقل عن قريتين تضررًا من الفيضان.

وتوجد بالمنطقة التي ضربها أمس الفيضان سلسلة من مشروعات الطاقة الكهرومائية المقامة على العديد من الأنهار وروافدها هناك، كما أكدت السلطات أنها تمكنت من إنقاذ وحدات الطاقة الأخرى أسفل مجرى النهر من خلال الإجراءات التي اتخذت في الوقت المناسب لتصريف المياه عن طريق فتح البوابات.