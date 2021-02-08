أنهت النمسا اليوم الاثنين، حالة الإغلاق العام، التى استمرت 6 أسابيع، بسبب انتشار جائحة كورونا، ليستأنف العمل فى المحال التجارية، كما فتحت المدارس أبوابها أمام الطلاب بعد تقسيمهم إلى مجموعات بالتناوب.
وقال راينر تريفليك رئيس الغرفة التجارية النمساوية، في بيان اليوم الاثنين، إن حالة من الاندفاع حدثت من المواطنين في وسط العاصمة أمام المحال التجارية بسبب الخصومات وعروض الشراء المميزة، مشيرا إلى التشديد على ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي.
وأضاف أن هناك التزاما من جميع مقدمي الخدمات والرعاية الصحية الذين لديهم اتصال مباشر بالعملاء، بتقديم اختبار "كورونا" سلبي كل سبعة أيام على الأقل.
وأوضح رئيس الغرفة أنه يتعين على العديد من تجار التجزئة بيع أجزاء من منتجاتهم بتخفيضات عالية؛ لتعويض فترة الإغلاق ولتعزيز مواردهم المالية، مشيرا الى أن التجار يأملون أيضًا في تحقيق تأثيرات إيجابية على السوق من خلال استمرار النشاط التجاري.
وفى سياق متصل بحث وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير مع حاكم ولاية تيرول جونتر بلاتر إجراءات عزل الولاية بسبب انتشار سلالة جنوب أفريقيا المتحورة من فيروس كورونا، وفرض قيود سفر مشددة من وإلى تيرول؛ وذلك إثر ثبوت وجود 165 حالة.
وقال وزير الصحة -في تصريحات له اليوم الاثنين، إن حكومة الولاية قدمت بالفعل حزمة من الإجراءات الخاصة بها لمكافحة انتشار السلالة المتحورة من الفيروس، مشيرا إلى أن الولاية الشهيرة برياضة التزلج وضعت إجراءت مشددة للمتزلجين تشمل الفحوصات المتكررة من الفيروس، وفرض قيود صارمة على السفر على حدود تيرول حيث يجب فحص كل مسافر وفقًا لنموذج "المناطق الحمراء" المطبق مع إيطاليا؛ بهدف إبقاء الطفرة تحت السيطرة والتشديد على الالتزام بالحجر الصحي .
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