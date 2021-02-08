المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع بطنجة

(أ .ش. أ)

انتشلت السلطات المغربية المختصة بمدينة طنجة جثث 24 شخصا، وأنقذت 10 آخرين بعد تسرب مياه الأمطار لمصنع نسيج غير مرخص فى جراج سيارات تحت الأرض بفيلا سكنية، حيث تسبب تسرب مياه الأمطار صباح اليوم الاثنين في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.

وقد نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، فما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.

وفتحت السلطات المغربية المختصة تحقيقا في الحادث إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروفه وحيثياته، وتحديد المسؤولين عنه.