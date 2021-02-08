اليوم السابع
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الإثنين، 08 فبراير 2021 06:56 م
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المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع بطنجة

الإثنين، 08 فبراير 2021 06:35 م
المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع بطنجة مياه امطار
(أ .ش. أ)

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انتشلت السلطات المغربية المختصة بمدينة طنجة جثث 24 شخصا، وأنقذت 10 آخرين بعد تسرب مياه الأمطار لمصنع نسيج غير مرخص فى جراج سيارات تحت الأرض بفيلا سكنية، حيث تسبب تسرب مياه الأمطار صباح اليوم الاثنين في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.

وقد نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، فما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.

وفتحت السلطات المغربية المختصة تحقيقا في الحادث إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروفه وحيثياته، وتحديد المسؤولين عنه.

 


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