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المرصد: مقتل 26 مقاتلا من العناصر الموالية للنظام السورى بكمين لداعش شرق سوريا

الإثنين، 08 فبراير 2021 05:12 م
المرصد: مقتل 26 مقاتلا من العناصر الموالية للنظام السورى بكمين لداعش شرق سوريا سوريا
كتب أحمد عرفة

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أكد المرصد السورى مقتل 26 مقاتلا من العناصر الموالية للنظام السورى بكمين لداعش شرق سوريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكد المرصد السورى، أن هناك تعزيزات للميليشيات الموالية لإيران إلى الحدود السورية العراقية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن ميليشيات "قاسم سليمانى" تصل إلى البوكمال من حلب لتعزيز مواقعها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق طالبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، مجلس الأمن مجددا بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ اجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية على الأراضي السورية.


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