المراكز الأمريكية تعلن استخدام 41.2 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا

(رويترز)

قالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونا و210937 جرعة من لقاحات فيروس كورونا حتى صباح يوم الأحد، ووزعت 59 مليونا و307800 جرعة.

وأضافت أن هذه الحصيلة لجرعات لقاحي مودرنا وفايزر/بيونتيك حتى السادسة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد.

ويشير الإحصاء المنشور يوم السبت إلى أن الدولة استخدمت 39 مليونا و37964 جرعة من اللقاحات ووزعت 59 مليونا و304600 جرعة.

وقالت المراكز إن 31 مليونا و579100 شخص تلقوا جرعة واحدة أو أكثر فيما حصل تسعة ملايين و147185 على الجرعة الثانية حتى اليوم

وأضافت أن أربعة ملايين و839144 جرعة لقاح جرى التطعيم بها في مرافق الرعاية طويلة الأجل.