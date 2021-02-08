اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 فبراير 2021 08:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المتحدثة باسم البيت الأبيض: بايدن سيترك محاكمة ترامب لمجلس الشيوخ

الإثنين، 08 فبراير 2021 07:49 م
المتحدثة باسم البيت الأبيض: بايدن سيترك محاكمة ترامب لمجلس الشيوخ البيت الابيض
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى إن بلادها أسمت ما يجري في ميانمار انقلابا، مضيفة: فريق الأمن القومي على اتصال مع عدد من شركائنا وحلفائنا بشأن ميانمار، وفقا لمصادر إعلامية، وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عبر عن قلقه من تقديم إحاطات استخبارية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن جو بايدن سيترك محاكمة دونالد ترامب لمجلس الشيوخ، لافتة إلى أن امتثال إيران لالتزاماتها سيشكل منصة للوصول إلى اتفاق أكبر وأقوى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم بالاتفاق النووي إذا امتثلت إيران بالكامل لالتزاماتها.

 

 


البيت الأبيض

ايران

الاتفاق النووي

أمريكا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة