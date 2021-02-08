المتحدثة باسم البيت الأبيض: بايدن سيترك محاكمة ترامب لمجلس الشيوخ

كتب أحمد عرفة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى إن بلادها أسمت ما يجري في ميانمار انقلابا، مضيفة: فريق الأمن القومي على اتصال مع عدد من شركائنا وحلفائنا بشأن ميانمار، وفقا لمصادر إعلامية، وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عبر عن قلقه من تقديم إحاطات استخبارية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن جو بايدن سيترك محاكمة دونالد ترامب لمجلس الشيوخ، لافتة إلى أن امتثال إيران لالتزاماتها سيشكل منصة للوصول إلى اتفاق أكبر وأقوى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم بالاتفاق النووي إذا امتثلت إيران بالكامل لالتزاماتها.