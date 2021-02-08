الكويت: ظروف استثنائية تجعلنا بحاجة لتجاوز خلافاتنا بهدف مواجهة التهديدات

كتب أحمد عرفة

قال أحمد ناصر وزير خارجية الكويت: هناك ظروفا استثنائية تجعلنا بحاجة لتجاوز خلافاتنا لمواجهة التهديدات والتحديات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، والتنسيق لتعزيز التعاون والمواقف المشتركة، والإجراءات المبذولة للتحضير لإجراء الانتخابات العامة.

وتناول اللقاء الذي عقد على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية الطارئ، الذي سيعقد بمقر الأمانة العامة، بمبادرة مصرية أردنية، اليوم الاثنين، أهمية قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، وضرورة التأكيد على عقد مؤتمر دولي للسلام لتحقيق السلام الشامل والعادل، ونيل شعبنا حريته واستقلاله في دولته على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.