القومي للسكان ومحافظة سوهاج يطلقان حملة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية..صور

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ووفد الوزارة المرافق، ووفاء حمدي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات المعنية، وممثلي الأزهر والكنيسة والأوقاف، وأعضاء المجلس .

وأعرب محافظ سوهاج خلال الاجتماع عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة الصحة خاصة في ظل جائحة كورونا، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود وتوحيدها لحل مشكلة القضية السكانية ونشر الوعي بمخاطرها، وتأثيرها السلبي على معدلات الفقر والأمية والصحة والتعليم، لافتا إلى أهمية محور الصحة الإنجابية كأحد المحاور المهمة للخطة القومية للسكان في مواجهة الزيادة السكانية، مشيرا إلى ضرورة تنفيذها من خلال التوعية بتأثير زيادة الإنجاب على الصحة واستهلاك الموارد، مضيفا أن القضية ذات طابع حساس وخاص فلا بد من وجود مبادرات ذات رسائل قاطعة وواضحة للقضاء على المشكلة السكانية .

ومن جانبه قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن الزيادة السكانية غير المنضبطة والتي تفوق معدلاتها معدلات النمو الاقتصادي في مصر ، لها نتائج سلبية كثيرة من بينها الفقر والبطالة والأمية والتسرب من التعليم ، بالإضافة إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه والأرض الزراعية ، وكذلك الازدحام المنزلي وتأثيره على الصحة العامة والنفسية والحالة التعليمية والتحصيل الدراسي.

وأضاف نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أنه كلما زاد متوسط عدد أفراد الأسرة زادت نسبة الفقراء في المحافظة، مشيراً إلى بعض الدراسات التي تقول بأن الأسرة التي يبلغ عدد أعضائها سبعة أفراد فإن نسبة إصابتها بالفقر 100%، والأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 6 أفراد فإن نسبة إصابتها بالفقر 94.3%، والأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 5 أفراد فإن نسبة إصابتها بالفقر 90.8%، والأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 4 أفراد فإن نسبة إصابتها بالفقر 76.7%، كما أثبتت الدراسات أنه كلما زاد أعداد الأطفال داخل الأسرة، زادت نسبة التشاحن والعدوانية والإضطرابات النفسية بينهم.

وشهد الاجتماع إعلان المجلس القومي للسكان ومحافظة سوهاج التجهيز خلال الأيام القليلة القادمة لتدشين مبادرة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطن في محافظة سوهاج بمخاطر الزيادة السكانية على الفرد والأسرة والمجتمع، وأهمية تبني مفهوم الأسرة الصغيرة ، خاصة وأن محافظة سوهاج تعد من أكثر المحافظات التي يرتفع بها معدل الإنجاب الكلي والفقر أيضا.

وعلى هامش الاجتماع تبادل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، درعي المحافظة، والمجلس القومي للسكان تقديرا لجهودهم في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية.