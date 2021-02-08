القمة الأفريقية توصى بترويج ودعم إطلاق المتحف المصرى الكبير ومتحف الجيزة

كتبت - هند المغربي

صرح الدكتور جى فلورى المحام بمكتب المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى أن مؤتمر القمة الأفريقية الافتراضية فى دورته 34 العادية التى اختتمت أعمالها مساء أمس، أصدرت عدة توصيات وقرارات أهمها حث الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى التى لم تصدق بعد على ميثاق النهضة الثقافية الأفريقية والنظام الأساسي للجنة الأفريقية للمواد السمعية البصرية والسينما على التعجيل بعملية التصديق لضمان دخولهما حيز التنفيذ، وطالب من حكومة كينيا العمل بشكل وثيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقى فى تفعيل الأمانة المؤقتة للجنة الأفريقية للمواد السمعية البصرية والسينما وتقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي.

وأضاف فلورى أن مؤتمر القمة الأفريقى طالب من جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى واليونسكو والمؤسسات الثقافية الأفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقى دعم إطلاق المتحف المصرى الكبير ومتحف الجيزة بالقاهرة و الترويج لهما والمشاركة فى إطلاقهما بالإضافة الى دعم حكومة الجزائر ومفوضية الاتحاد الأفريقى فى التنفيذ الكامل لمتحف أفريقيا الكبير، والترويج له كأحد المشاريع الرائدة لأجندة 2063 للاتحاد الأفريقى ودعوتهم إلى المشاركة فى الإطلاق القارى لمتحف أفريقيا الكبير المقرر فى عام 2021 فى إطار فعاليات عام الفنون والثقافة والتراث

وأشار فلورى إلى دعوة القمة جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى إلى دعم الدورة الثانية لمنتدى لواندا حول ثقافة السلام المنعقد كل سنتين فى لواندا، أنجولا، والمقرر عقدها فى 2021 والمشاركة فيها، وهى مبادرة تندرج ضمن خارطة الطريق المنبثقة عن المذكرة المفاهيمية لموضوع الاتحاد الأفريقى لعام 2021، وتنظمها جمهورية أنجولا بالتعاون مع اليونسكو ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

وقال فلورى أن مؤتمر القمة أعرب عن خالص تقديره سيلرؤساء افريقيا على قيادتهم النموذجية والمركزة والفعالة وفى حينها لاستجابة أفريقيا لمرض فيروس كورونا-19.

وأشاد برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأعضاء المفوضية وموظفى الاتحاد الأفريقى على الدعم الذى قدموه لهيئة مكتب المؤتمر وعلى تنفيذ مقررات أجهزة صنع السياسة للاتحاد الأفريقى فيما يخص استجابة أفريقيا المنسقة لجائحة مرض فيروس كورونا-19 ،وأقر بالإنجازات المعتبرة للاتحاد الأفريقية استجابة للجائحة، بما فى ذلك تنفيذ الاستراتيجية القارية الأفريقية المشتركة حول كوفيد-19، وإنشاء صندوق الاتحاد الأفريقى للاستجابة لكوفيد-19، وإنشاء المنصة الأفريقية للإمدادات الطبية؛ والشراكة من أجل التعجيل باختبارات كوفيد-19، وتعيين المبعوثين الخاصين للاتحاد الأفريقى المعنيين بالاستجابة لكوفيد-19، والعمل القيّم الذى قام به فريق العمل الأفريقى المعنى باقتناء اللقاحات المنشأ حديثا، ورحب بمساهمات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى والشركاء وبالمنظمات الأخرى المساهمة فى استجابة الاتحاد الأفريقى لجائحة كوفيد-19، ويدعو الدول الأعضاء والشركاء الآخرين إلى تقديم الدعم.



وأعرب عن دعمه بشأن الحاجة إلى وصول جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى بشكل منصف وفى الوقت المناسب إلى اللقاح ضد كوفيد-19 الذى سيتطلّب آليات إضافية لضمان تطعيم 60% على الأقل من سكان القارة، وشدد على الحاجة إلى الوصول الشامل والمنصف وفى الوقت المناسب إلى المنتجات الطبية بتكلفة ميسورة، بما فى ذلك أدوات التشخيص، واللقاحات ومعدات الوقاية الشخصية، وأجهزة التنفس الصناعى من أجل الاستجابة السريعة والفعالة لمرض فيروس كورونا-19.

وأفاد فلورى بترحيب مؤتمر القمة بالتقدم المحرز فى تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقى وطالب من المفوضية المفوضية ضمان إجراء مشاورات مستفيضة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين والاستعانة بخبراء أفريقيين مستقلين لوضع جميع مقترحات الإصلاح.

وأشار فلورى إشادة مؤتمر القمة بالدول الأعضاء لمساهمتها بنسبة 90% من المبالغ المقررة عليها (222،967،420 دولارا أمريكيا) فى عام 2020 فى الميزانية العادية للاتحاد، وبالدول الأعضاء الـ55 لمساهمتها بمبلغ 204،876،199 دولارا أمريكيا فى صندوق السلام للاتحاد الأفريقى منذ عام 2017.