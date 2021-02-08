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القرد الهارب يعود للظهور بمدينة السلام فى السويس .. صور

الإثنين، 08 فبراير 2021 10:24 ص
القرد الهارب يعود للظهور بمدينة السلام فى السويس .. صور القرد بأحد المساكن داخل مدينة السلام
السويس - سيد نون

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عاد من جديد " قرد " هارب للظهور من جديد فى مدينة السلام بالسويس، بعد اختفائه منذ أسبوعين بعد ظهوره لأول مرة بالمدينة ، واستمر من جديد فى القفز بين المنازل ، مما تسبب فى خوف المواطنين.

وتعد هذه هى المرة الثالثة التي يظهر فيها " القرد " داخل مدينة السلام بالسويس ، ويؤكد المواطنين أن من يقوم بتربية القرد أحد السكان بمدينة السلام .

وقال وائل عيد، من سكان مدينة السلام ، فإننا نخشى على أولادنا من أمراض ممكن يكون يحملها النسناس ، ولذلك نطالب بضبطه .

وأشار فرج السيد ، من سكان مدينة السلام ، أن القرد ظهر من قبل ثلاث مرات ، وتسبب فى حالة فزع بين السكان ، ثم قام من يقوم برعايته بالإمساك به وأخذه لمنزله ، ولكنه هرب من جديد وعاد ليتسبب فى إصابة مواطنين بالخوف .

وقال مصدر بمديرية الطب البيطرى بالسويس ، أن هذا النوع من القرود لا خطر منه ، ولكننا لم نتلق بلاغ من المواطنين .

1- القرد
1- القرد

 

القرد بأحد المساكن داخل مدينة السلام
القرد بأحد المساكن داخل مدينة السلام

 

القرد على الصور
القرد على الصور

 

 

 

 


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