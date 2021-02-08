العدالة الأرجنتينية تقدم 4 متهمين جدد فى قضية وفاة مارادونا

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "لا نويبا" الأرجنتينية، إن ليوبولدو لوكى وأوجوستينا كوزاكوف، أطباء أسطورة كرة القدم الأرجنتينى دييجو أرماندو مارادونا، سيتم استدعائهم عاجلا أو آجلا لمعرفة الاتهامات المحددة الذى توقعته العدالة ، فى القضية المحتملة التى تتعلق بالاهمال فى الحالة الصحية لمارادونا والتى أدت إلى وفاة كان من الممكن أن يتم تجنبها.

وأشارت الصحيفة إلى أن فى الوقت الحالى قدم الادعار الارجنتينى 4 متهمين جدد بجانب الاطباء ، وهم ماكسيميلانو بومارجو (مساعد وشقيق المحامى ماتياس مورلا) ، وجوناتان أليخاندرو إسبوسيتو، المعروف بجونى، وهو ابن شقيق مارادونا ، وطاهى ، واحد موظفى الأمن.

ولفتت الصحيفة إلى أنه فى الوقت الحالى لا يزال كل من لوكى وكوزاكوف هم التهمين الاساسيين فى القضية، وينتظر الادعاء الارجنتينى اصدار أمر إلى مجلس الطبى المكون من خبراء رسميين وحزبيين، بدارسة أسباب وفاة مارادونا.

وأكدت الصحيفة أن هذه هى الخطوة الأخيرة التى ينتظرها المحققون لاستدعاء كلا من لوكى وكوزاكوف، على الرغم من أن الشكوك موجودة بالفعل مع الأدلة التى تم جمعا حتى الآن.

ومنح الادعاء الأرجنتينى المجلس الطبى حتى الشهر المقبل لتسليم التقرير اللازم، وتقوم النيابة برقمنة السجلات الطبية المختلفة التى طلبتها من المؤسسات الطبية المختلفة ، من عام 2000 حتى الآن ، لإتاحتها للخبراء.