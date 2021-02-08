بكين (أ ش أ)

كشفت الصين عن صيغتين جديدتين للمطهرات مصممة للتعقيم فى درجات الحرارة المنخفضة، وذكر المركز الصينى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها - في بيان اليوم الاثنين، أن أدنى درجة حرارة فعالة للمطهرين هما : 18 درجة مئوية تحت الصفر و40 درجة مئوية تحت الصفر، ما يجعلهما مناسبين للتعقيم في المناطق ذات درجات الحرارة المنخفضة بشمالى الصين وللسلع المجمدة.