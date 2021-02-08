كشفت الصين عن صيغتين جديدتين للمطهرات مصممة للتعقيم فى درجات الحرارة المنخفضة، وذكر المركز الصينى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها - في بيان اليوم الاثنين، أن أدنى درجة حرارة فعالة للمطهرين هما : 18 درجة مئوية تحت الصفر و40 درجة مئوية تحت الصفر، ما يجعلهما مناسبين للتعقيم في المناطق ذات درجات الحرارة المنخفضة بشمالى الصين وللسلع المجمدة.
وأضاف المركز أن المطهرين أثبتا فعاليتهما فى الاختبارات بالمختبر وظروف الحياة الواقعية، كما خضعا للتجارب في منطقتين بالصين.
ودعا المركز منتجي المطهرات إلى تعزيز مراقبة الجودة واتباع الصيغ الجديدة بدقة لتوفير هذه المطهرات عالية الجودة بأسعار معقولة.
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