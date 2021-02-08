وأضاف المركز أن المطهرين أثبتا فعاليتهما فى الاختبارات بالمختبر وظروف الحياة الواقعية، كما خضعا للتجارب في منطقتين بالصين. 

ودعا المركز منتجي المطهرات إلى تعزيز مراقبة الجودة واتباع الصيغ الجديدة بدقة لتوفير هذه المطهرات عالية الجودة بأسعار معقولة. 