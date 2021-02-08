الصحة العالمية: فريق خبرائنا يزور الصين ويعقد مؤتمرا صحفيا غدا

كتب أحمد عرفة

قالت منظمة الصحة العالمية إن فريق خبراء تابع لها سيزور الصين حيث سيعقد مؤتمرا صحفيا هناك غدا الثلاثاء، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فحوص جنوب أفريقيا على لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا مقلقة مضيفة: يجب تطوير اللقاحات لمواكبة تحورات كورونا.

وفى وقت سابق قالت الدكتورة حنان بلخي، مساعدة مدير عام منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية، إن 70% من الفيروسات حول العالم مصدرها من الحيوان، مضيفة أن فيروس الإنفلونزا من المتوقع أنه سينتشر وسيبقى وباء عالميا فى المستقبل.