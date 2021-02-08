اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 فبراير 2021 11:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصحة العالمية: فريق خبرائنا يزور الصين ويعقد مؤتمرا صحفيا غدا

الإثنين، 08 فبراير 2021 09:58 م
الصحة العالمية: فريق خبرائنا يزور الصين ويعقد مؤتمرا صحفيا غدا الصحه العالميه
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قالت منظمة الصحة العالمية إن فريق خبراء تابع لها سيزور الصين حيث سيعقد مؤتمرا صحفيا هناك غدا الثلاثاء، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فحوص جنوب أفريقيا على لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا مقلقة مضيفة: يجب تطوير اللقاحات لمواكبة تحورات كورونا.

وفى وقت سابق قالت الدكتورة حنان بلخي، مساعدة مدير عام منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية، إن 70% من الفيروسات حول العالم مصدرها من الحيوان، مضيفة أن فيروس الإنفلونزا من المتوقع أنه سينتشر وسيبقى وباء عالميا فى المستقبل.

 

 


الصحه العالميه

كورونا

الصين

ووهان

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة