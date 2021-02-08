الصحة الألمانية: منع الأعراض الخطيرة يحدد فاعلية اللقاحات

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الصحة الألمانية، أن منع اللقاحات ضد كورونا للأعراض الخطيرة هو السبب الرئيسي الذي يحدد فعاليتها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الألمانية، أنه سيتم توفير 18.3 مليون جرعة للقاح ضد فيروس "كورونا"، في الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب 77.1 مليون جرعة في الربع الثاني، و126.6 خلال الربع الثالث إلى ألمانيا.

ونوهت الوزارة بأن من المقرر أن يتم توفير 100.2 مليون جرعة خلال الربع الرابع، بإجمالي 322.2 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية العام.