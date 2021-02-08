السيول تتسبب فى أضرار بمنازل ومدرسة وطرق بوسط سيناء .. صور

شمال سيناء - محمد حسين

كشف مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء عن الأضرار التى تسببت فيها السيول والأمطار الغزيرة التى شهدتها وسط سيناء قبل أيام، بقرية الجفجافة.

وأوضح بيان أن أسامه أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة قام بجولة تفقدية بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء ومن المناطق الأكثر تضررا بالطريق الأوسط قرية الجفجافة والمدرسة التجارية، وتمت معاينة حجم الأضرار الناتجة من تفاقم الأحوال الجوية والسيول الفترة الأخيرة، وأصدر تعليمات بتحرك المعدات المخصصة لمواجهة السيول والأزمات وتطهير الأماكن والمناطق المتضررة، وإزالة ورفع تراكم مياه الأمطار بالحسنة، وتكليف إدارة الحملة الميكانيكية بالمجلس بتوجه جميع معدات مواجهة السيول والأزمات والكوارث لرفع ونزح التجمعات المائية بشوارع المدينة وتغطية غرفة العمليات لمتابعة جميع القرى لمركز ومدينة الحسنة والمرور لإزالة أى معوقات او نحر بالطرق الرئيسية حفاظاً على أرواح المواطنين وتجنب التعرض لمخاطر السيول.

وحذر مجلس مدينة الحسنة المواطنين بتوخى الحذر والحيطة الشديد وعدم السير على الطرق المحيطة بتراكمات المياه إلا بعد التأكد من سلامة الطريق وإبلاغ مجلس المدينة فورا فى حاله وجود أى معوقات أو نحر بالطرق تعوق الحركة .