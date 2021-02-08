السيطرة على حريق بأشجار النخيل بكوم أمبو

شب حريق، مساء اليوم، بأشجار النخيل بقرية سلوا مركز كوم أمبو شمال أسوان، وتمت السيطرة على الحريق، وتم إخطار المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى حصر التلفيات.
وأكد سكان المنزل، لـ"اليوم السابع"، إنهم لجأوا إلى إخراج أثاثات وأجهزة ومستلزمات المنزل إلى الشارع خوفا من تجدد اشتعال النيران، كما اضطروا إلى نصب خيمة خارج المنزل للمبيت هربا من تجدد النيران، حيث اعتقد البعض منهم أن السبب فى الحريق هو الجن.
وأوضح أهالى المنزل، أن الواقعة بدأت منذ شهر تقريبا بحريق فى غرفة الأطفال بالطابق الثالث ثم امتدت إلى باقى المنزل، والذى يتكون من طابق أرضى وطابقين علوين، كما امتدت النيران إلى منزلين مجاورين، ولفت الأهالى إلى أنهم لجأوا إلى كل الطرق دون أن يجدوا تفسيرا لاشتعال النيران المتكرر، أو البحث عن حل لإنهاء الأزمة.
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