السيطرة على حريق بأشجار النخيل بكوم أمبو

تلقت الحماية المدنية بأسوان، إخطارا من الأهالي باندلاع حريق في زراعات النخيل بقرية سلوا مركز كوم امبو من الناحية الغربية بالقرب من محطة السكة الحديد، انتقلت علي الفور سيارات الإطفاء الي موقع الحريق وجاري السيطرة علي النيران التي امسكت بعدد من اشجار النخيل القريبة من زراعات القصب.

فى سياق آخر، شهدت منطقة مطلع "المحمودية" بمدينة أسوان واقعة غريبة من نوعها، بأحد منازل المنطقة، والذي يشهد اشتعالا للنيران بشكل يومى، منذ شهر تقريبا، وناشد سكان المنزل بإيجاد حل للأزمة التى حلت بهم والضرر الذى وقع عليهم، دون أن يجدوا تفسير لتكرار الحادث.