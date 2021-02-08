اليوم السابع
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السيطرة على حريق بأشجار النخيل بكوم أمبو

الإثنين، 08 فبراير 2021 12:19 ص
السيطرة على حريق بأشجار النخيل بكوم أمبو
أسوان - عبد الله صلاح

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شب حريق، مساء اليوم، بأشجار النخيل بقرية سلوا مركز كوم أمبو شمال أسوان، وتمت السيطرة على الحريق، وتم إخطار المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى حصر التلفيات.

 
تلقت الحماية المدنية بأسوان، إخطارا من الأهالي باندلاع حريق في زراعات النخيل بقرية سلوا مركز كوم امبو من الناحية الغربية بالقرب من محطة السكة الحديد، انتقلت علي الفور سيارات الإطفاء الي موقع الحريق وجاري السيطرة علي النيران التي امسكت بعدد من اشجار النخيل القريبة من زراعات القصب.
 
فى سياق آخر، شهدت منطقة مطلع "المحمودية" بمدينة أسوان واقعة غريبة من نوعها، بأحد منازل المنطقة، والذي يشهد اشتعالا للنيران بشكل يومى، منذ شهر تقريبا، وناشد سكان المنزل بإيجاد حل للأزمة التى حلت بهم والضرر الذى وقع عليهم، دون أن يجدوا تفسير لتكرار الحادث.
 

وأكد سكان المنزل، لـ"اليوم السابع"، إنهم لجأوا إلى إخراج أثاثات وأجهزة ومستلزمات المنزل إلى الشارع خوفا من تجدد اشتعال النيران، كما اضطروا إلى نصب خيمة خارج المنزل للمبيت هربا من تجدد النيران، حيث اعتقد البعض منهم أن السبب فى الحريق هو الجن.

وأوضح أهالى المنزل، أن الواقعة بدأت منذ شهر تقريبا بحريق فى غرفة الأطفال بالطابق الثالث ثم امتدت إلى باقى المنزل، والذى يتكون من طابق أرضى وطابقين علوين، كما امتدت النيران إلى منزلين مجاورين، ولفت الأهالى إلى أنهم لجأوا إلى كل الطرق دون أن يجدوا تفسيرا لاشتعال النيران المتكرر، أو البحث عن حل لإنهاء الأزمة.

 

 


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اخبار الحوادث

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