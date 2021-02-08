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السويد ستطرد دبلوماسيا روسيا ردا على طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين

الإثنين، 08 فبراير 2021 06:04 م
السويد ستطرد دبلوماسيا روسيا ردا على طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين الاتحاد الاوروبى
كتب محمد شرقاوى

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أفادت العربية فى نبأ عاجل لها أن السويد ستطرد دبلوماسيا روسيا ردا على طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين.

وقد أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن تصريحات ممثل الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد وصوله إلى بروكسل تتناقض مع تصريحاته التي أعلنها في روسيا.

وذكرت الخارجية الروسية - حسبما أفادت وكالة الأنباء "سبوتنك": "فوجئنا بتقييمات بوريل لنتائج الزيارة.. فهي تتعارض بشدة مع تصريحاته التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي في موسكو "، موضحة أن "الجانب الروسي علق على نتائج المفاوضات في مؤتمر صحفي بحضوره، وأتيحت له جميع الفرص لتقديم تقييمه الخاص على الفور، وهو قام بذلك".


السويد

روسيا

اوروبا

موسكو

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