اليوم السابع
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السودان يتمسك بتوسيع مظلة الوسطاء فى محادثات سد النهضة

الإثنين، 08 فبراير 2021 07:23 م
السودان يتمسك بتوسيع مظلة الوسطاء فى محادثات سد النهضة وزير الرى السودانى
كتبت: هناء أبو العز

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واصل وزير الرى والموارد المائية السودانى ياسر عباس لقاء السفراء الاجانب المعتمدين بالخرطوم؛ فى إطار توضيح موقف السودان من ملف سد النهضة الاثيوبى.
 
وجدد وزير الري لدى لقائه بمكتبه اليوم السفير الهندى وسفيرة النرويج بالخرطوم، كل على حدا، و التاكيد على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم بين السودان ومصر واثيوبيا حول سد النهضة.
 
وقدم، عباس شرحا  مفصلا للتاثير السالب لاي موقف أحادي من قبل اثيوبيا بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل حتى ومن دون التوصل لاتفاق او تبادل البيانات؛ واكد وزير الري ضرورة توسيع مظلة الوسطاء  لتضم؛ الى جانب الاتحاد الافريقي؛ اطراف دولية ذات وزن؛ لتدفع بالعملية التفاوضية شبه المتوقفة.
 
وكان وزير الرى والسفير الهندى قد بحثا ايضا الى جانب ملف سد النهضة، العلاقات الثنائية المتنامية بين السودان والهند، وسبل التعاون في مجال مياه الشرب و بناء القدرات و تبادل الزيارات الفنية خاصة و ان انظمة الرى فى السودان و الهند تكاد تكون متطابقة من الناحية الفنية.

السودان

سد النهضة

الهند والنرويج

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