السودان: ديوننا بلغت 70 مليار دولار والسلام مع إسرائيل يحسمه المجلس التشريعى

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، أن قضية السلام مع إسرائيل سيحسمها المجلس التشريعي، موضحا أنه يجب حسم علاقة الدين بالدولة بصفة نهائية.

وأضاف رئيس الحكومة السودانية خلال مؤتمر صحفى: نسعى للوصول سريعا إلى توافقات بشأن مرشح وزارة التربية، لافتا إلى أن ديون السودان بلغت 70 مليار دولار.

ولفت عبد الله حمدوك إلى أن دخول أطراف السلام في الحكومة الجديدة يعتبر إضافة نوعية، مؤكدا تعيين الطاهر إسماعيل وزيرا للزراعة والغابات، بجانب تعيين علي جدو آدم بشير وزيرا للتجارة والتموين، و تعيين الهادي محمد إبراهيم وزيرا للاستثمار والتعاون الدولي.

وأكد رئيس وزراء السودان، أنه تم تعيين هاشم حسب الرسول وزيرا للاتصالات والتحول الرقمي، بجانب تعيين عبد الله يحيى أحمد وزيرا للتنمية العمرانية والطرق والجسور، وتعيين ميرغني موسى حمد وزيرا للنقل.

وفى وقت سابق أعلن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك عن تشكيلته الوزارية الجديدة، قائلا: ملتزمون بمبادئ الثورة رغم كل الصعوبات، وأضاف عبد الله حمدوك، أن الحكومة السودانية عملت على إصلاحات اقتصادية كبيرة واسترداد الأموال المنهوبة.

وتابع رئيس الحكومة السودانية أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بناء على توافقات، لافتا إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب من أهم الإنجازات.