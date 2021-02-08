الزملوط: وزارة الرى توافق على إدراج 65 ألف فدان ضمن الاستثمار بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، موافقة قطاع الرى والمياه الجوفية على إدراج 65 ألف فدان من الأراضى التى جرى تخصيصها من منطقة الصناعات الثقيلة بوزارة الصناعة لولاية المحافظة بقرار جمهورى شمل تخصيص 298 ألف فدان لصالح التنمية بالمحافظة.

وقال المحافظ، إن تلك المساحة التى جرت الموافقة عليها بمعرفة الرى تأتى فى اطار خطة الاستخدام العادل لمياه الخزان الجوفى مشيرا إلى أنه لا يمكن تنفيذ أية مشروعات زراعية دون موافقة الرى عليها لكونها الجهة المنوط بها تقنين استخدام ومياه الخزان الجوفى حفاظا على مستقبل الاجيال القادمة .

وأضاف الزملوط، أنه يجرى تنفيذ مشروع تركيب عدادات التحكم فى استهلاك مياه الابار الزراعية بالتعاون مع وزارة الرى وعدة جهات أخرى والتى تشمل تركيب وحدات التحكم والقياس والتى تشمل تركيب أجهزه تحكم في كميات المياه المتدفقة من آبار الري الحكومية وقياس تصرفها على مساحة الأرض المخصصة للزراعة.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة بالتنسيق مع قطاع الري تقوم حاليا بنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الخزان الجوفي، بالإضافة إلى حظر الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه كالأرز واستبداله بالازر الجاف الذى يعتمد على مياه الصرف الزراعى وتقليل المساحات المنزرعة بالبرسيم الحجازي، وإلزام المزارعين بالمساحات المحددة.