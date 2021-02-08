الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن

رويترز

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن، موكدا أن السعودية تتعرض إلى تهديدات أمنية حقيقية وسننظر في سبل مساعدتها.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك في أول مكالمة بينهما.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الوزير السعودي هنأ بلينكن على تولي المنصب الأسبوع الماضي وعبّر عن "تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة".

واليوم الإثنين ذكر التلفزيون السعودي أن التحالف العسكري بقيادة المملكة في اليمن قال إنه اعترض ودمر طائرة مُسيرة ملغومة أطلقتها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران.

ولم تتطرق قناة الإخبارية التلفزيونية وقناة العربية، التي أوردت الخبر أيضا، إلى تفاصيل. كان التحالف قد قال يوم الأحد إنه اعترض أربع طائرات مُسيرة ملغومة أُطلقت صوب جنوب المملكة.