اليوم السابع
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الإثنين، 08 فبراير 2021 06:43 م
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الخارجية الألمانية تطرد موظفا فى السفارة الروسية ببرلين

الإثنين، 08 فبراير 2021 06:05 م
الخارجية الألمانية تطرد موظفا فى السفارة الروسية ببرلين ميركل
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية طرد موظف في السفارة الروسية بالعاصمة الألمانية برلين، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا اضطرت لطرد دبلوماسيين سويدي وبولندي وألماني ردا على تدخلهم في شؤون روسيا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "للأسف اضطررنا إلى اتخاذ تدابير، أجبرنا ببساطة على اتخاذها، ألا وهي طرد دبلوماسيين من ثلاث دول أوروبية أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد أن شاركوا بشكل مباشر في مظاهرات غير مرخصة".

 


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