اليوم السابع
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البيت الأبيض: بايدن لن يقضى الكثير من الوقت فى متابعة محاكمة ترامب

الإثنين، 08 فبراير 2021 07:52 م
البيت الأبيض: بايدن لن يقضى الكثير من الوقت فى متابعة محاكمة ترامب بايدن
كتبت رباب فتحى

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قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن لن يقضى "الكثير من الوقت" فى متابعة محاكمة عزل سلفه دونالد ترامب.

ولدى سؤالها عن محاكمة العزل هذا الأسبوع، قالت ساكى فى مؤتمرها الصحفى اليومى فى البيت الأبيض إنها لا تتوقع أن يقضى بايدن الكثير من الوقت فى مشاهدة الإجراءات، أن شاهدها على الإطلاق.

وقالت ساكى "نبقيه مشغولا جدا. لديه جدول ممتلئ هذا الأسبوع"، مشيرة إلى أن بايدن سيزور البنتاجون والمعاهد الوطنية للصحة هذا الأسبوع.

وأضافت "أعتقد أنه من الواضح من جدول أعماله ومن نيته أنه لن يقضى الكثير من الوقت فى مشاهدة الإجراءات، أن تابعها على الإطلاق، على مدار هذا الأسبوع."

وأقرت ساكى من ناحية أخرى، بأن المصالحة هى "من الواضح أن المسار الأكثر ترجيحًا فى هذه المرحلة" لإقرار مشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا لجو بايدن.

التقى الرئيس بأعضاء جمهوريين فى مجلس الشيوخ لمناقشة رغباتهم فى الحصول على حزمة إغاثة، لكن يبدو من غير المحتمل حاليًا أن يجتذب مشروع القانون النهائى دعمًا من الحزبين.

أشار بايدن الأسبوع الماضى إلى أنه مستعد للمضى قدمًا دون دعم الجمهوريين من أجل الموافقة على الحزمة.

وقدم الفريق القانونى للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب موجزًا ​​يوضح فيه حجته بشأن التبرئة فى محاكمة مجلس الشيوخ.

فى المذكرة، يجادل محامو الرئيس السابق بأن المحاكمة غير دستورية لأنه لا يمكن عزل ترامب، بالنظر إلى أنه ترك منصبه بالفعل.

يقول محامو ترامب فى المذكرة: "فى هذا البلد، الدستور - ليس حزبًا سياسيًا ولا الساسة - هو السيادة".

 


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جو بايدن

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