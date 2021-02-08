البنتاجون: روسيا لم تبد أى تعاون لمعالجة أزمة سوريا

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أن روسيا لم تبد أي تعاون لمعالجة أزمة سوريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، جون كيربى أن إدارة الرئيس جو بايدن لن ترفع الحظر الذي فرضته إدارة سلفه دونالد ترامب على شراء تركيا مقاتلات الشبح "إف-35"، ردا على شراء أنقرة أنظمة دفاع جوي روسية، وقال كيربي، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، إن تركيا حليف قديم في "ناتو"، لكن قرارهم شراء "إس-400" لا يتوافق مع التزامات تركيا كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وأضاف كيربي: موقفنا لم يتغير .. "إس-400" غير متوافق مع "إف-35"، وتم تعليق تركيا من هذا البرنامج .. ونحث تركيا على عدم الاحتفاظ بنظام "إس-400".

وتعتبر واشنطن، أن منظومة "إس-400" الدفاعية يمكن أن تتسبب بكشف أسرار تكنولوجية لمقاتلتها المتطورة.