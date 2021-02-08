البعثة الأممية: الأطراف الليبية اتفقت على معالجة الأزمة المصرفية

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن البعثة الأممية قالت إن الأطراف الليبية اتفقت على معالجة الأزمة المصرفية، واتفقت على ميزانية موحدة لشهرين.

وخلال وقت سابق رحب أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة فى ليبيا ودعا كل الأطراف الليبية والدولية إلى احترام النتيجة.

وقال جوتيريش للصحفيين "إننى أناشد الجميع بأن يعترفوا ويقبلوا هذه النتائج وأن يعملوا مع السلطات الجديدة التى جرى انتخابها... من الضرورى للغاية توحيد ليبيا والمضى قدما نحو السلام".