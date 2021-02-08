بغداد (أ ش أ)

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على ارهابى يدير مواقع الكترونية لداعش على منصات التواصل الاجتماعى، وقالت الاستخبارات ـ بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ إنه "بعملية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الزاب بمحافظة كركوك".