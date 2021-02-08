وأضافت أن الإرهابي هو أحد الذين كانوا يقيمون في تركيا ويدير مواقع وهمية لداعش على التواصل الاجتماعي هناك كما يقوم بتسهيل سكن الدواعش في تركيا"، لافتا إلى أن الإرهابي يعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ ارهاب.